Donos de carros danificados pelo tufão Hato exigem compensação aceitável  

Um grupo de proprietários dos carros danificados em parques de estacionamento exigiu ao Governo que assuma a responsabilidade pelos danos causados durante o tufão Hato. Os donos dos veículos, muitos dos quais ficaram sem as viaturas, querem que o Governo lhes ofereça uma compensação aceitável.

Elisa Gao

A Aliança de Macau para a Protecção dos Direitos dos Carros Danificados pelas Inundações, formada por mais de duas centenas de proprietários de veículos que se encontravam estacionados nos parques de estacionamento públicos afectados pelo tufão Hato, exigiu este domingo ao Governo que melhor as estratégias e métodos de prevenção de desastres antes de proceder à reabertura dos parques de estacionamento que sofreram inundações severas a 23 de Agosto último. O Executivo exigiu ainda que o Governo proponha uma compensação aceitável a quem ficou com as viaturas danificadas aquando da passagem do tufão Hato pelo território.

As exigências foram ontem feitas numa conferência de imprensa que decorreu na seda da Associação Novo Macau e que contou com a presença de cerca de 10 representantes de diferentes parques de estacionamento, entre eles o Auto-Silo do Edifício Cheng I, o Auto-Silo do Edifício Fai Tat e o parque de estacionamento de Grandeur Heights.

Sulu Sou também esteve presente no certame. O jovem deputado revelou que na próxima terça-feira se iria reunir, juntamente com representantes dos parques de estacionamento afectados, com a Direcção dos Serviços de Finanças e com a Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego para discutir o assunto.

No início de Setembro, o Governo lançou o pacote de ajuda “Medidas especiais de redução e isenção do imposto sobre veículos motorizados” para aliviar o fardo económico sofrido pelos proprietários de veículos danificados, grande parte dos quais acabaram mesmo por adquirir um novo carro.

Stanley Ip, representante dos condutores lesados no parque de estacionamento de Grandeur Heights, no Fai Chi Kei, deixou claro que não tencionava fazer uso do “subsídio” proposto pelo Governo: “Se não comprarmos um carro novo, não podemos beneficiar do subsídio. Isto serve para ajudar as vítimas ou os vendedores de veículos?”, questionou Stanley.

Contudo, Leong Kin Keong, representante dos condutores lesados no Auto-Silo do Edifício Cheng I, lembrou que o Governo nunca se prontificou a resolver o problema das inundações dos parques de estacionamento subterrâneos: “Eu penso que os parques de estacionamento onde morreram quatro pessoas durante o tufão Hato não deveriam reabrir enquanto não houver um plano de melhoria”, defendeu.

Os membros do novo organismo querem, por um lado, que o Governo devolva os impostos que os proprietários pagaram em dinheiro através de medidas administrativas. Por outro lado, exigem ainda um plano de melhoria dos parques de estacionamento públicos no capítulo da prevenção de catástrofes.

Sulu Sou reiterou que o Governo não devia dar “subsídios” mas sim “compensações”, uma vez que o Governo deve assumir as suas responsabilidades pelos danos causados durante o tufão Hato. O jovem deputado considerou ainda que as “Medidas especiais de redução e isenção do imposto sobre veículos motorizados” são duras com os donos dos veículos afectados, porque muitos deles não podem beneficiar destas medidas.