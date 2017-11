Diabetes em expansão em pessoas entre os 30 e os 40 anos  

A Associação Promotora de Saúde de Macau organizou um conjunto de actividade ao longo do dia de ontem para aumentar a consciencialização do público e promover a precaução face à diabetes. A vice-presidente da associação, Ku Wai Heng, disse à emissora em língua chinesa da Rádio Macau que existem actualmente entre 30 mil a 40 mil pacientes diabéticos, sendo que o número subiu significativamente na faixa etária compreendida entre os 30 e os 40 anos. Ku Wai Heng acredita que o acréscimo se deve à cultura do ‘fast-food’ e ao sendentarismo.

