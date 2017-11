Destaque para a animação, na 7ª edição do festival EXiM  

O festival de vídeo-arte e arte experimental EXiM regressa na próxima sexta-feira com enfoque no filme de animação. A edição deste ano reúne 34 trabalhos produzidos por criadores de Hong Kong, de Taiwan e da China continental, mas também integra quatro produções assinadas por artistas locais. O encerramento das instalações do Armazém do Boi, no final de Setembro, obrigou à transferência do festival para o Museu de Arte de Macau.

Na sua 7ª edição, que decorre entre 17 e 19 de Novembro, o festival de vídeo-arte e vídeo experimental EXiM – este ano com a designação “EXiM 2017-Cross-Straits Experimental Animation Festival” – escolhe o filme de animação como tema. O certame reúne 34 trabalhos de três territórios vizinhos: Hong Kong, Taiwan e China continental, a que se juntam quatro trabalhos de Macau. O festival, organizado desde 2011 pela Associação Armazém do Boi, muda-se este ano para o auditório do Museu de Arte de Macau, uma vez que as instalações do armazém se encontram encerradas para obras de melhoramento. A curadoria do festival é nesta edição assegurada por Cao Kai (em representação da República Popular da China), de Phoebe Man (em representação de Hong Kong) e de Shih Chang Jay (em representação de Taiwan).

“Este ano, o EXiM convida novamente artistas das quatro regiões do Estreito (China, Hong Kong, Taiwan e Macau) para mostrar as suas obras e dar corpo a uma nova sessão de intercâmbio. Essas quatro regiões chinesas têm os seus próprios antecedentes históricos, níveis de desenvolvimento e diferentes ideologias sociais, que certamente inspiram ou influenciam a criação artística de diferentes maneiras em cada região”, considera Bianca Lei, curadora executiva do festival, em nota publicada no portal do Armazém do Boi. “Esta projecção oferece uma oportunidade não só de extensão, mas de um vislumbre das respectivas condições sociais através das obras em destaque, ao tentar avaliar e entender as semelhanças e diferenças entre as diferentes produções das quatro regiões”, acrescenta.

Tendo em conta a maior disponibilidade de dispositivos e de software electrónicos e digitais, que originou um maior número de produções de animação nos últimos anos, inclusive num registo experimental, o EXiM 2017 escolheu a animação como tema principal, explica ainda Bianca Lei. A curadoria é nesta edição assegurada por três curadores convidados, oriundos dos três territórios: “O curador da China continental, Cao Kai, diz que a animação de hoje ‘é como um laboratório agitado’ e, ao descrever o caso de Taiwan, o curador Shih Chang Jay diz que as produções de animação ‘são muito impressionantes tanto em qualidade quanto em quantidade’, o que pode explicar por que esta edição do EXiM se concentra em projecções de animação”, assinala Bianca Lei.

Referindo-se aos três curadores convidados, a curadora executiva do certame sublinha a experiência de cada um dos artistas: “Os três são muito experientes nos campos da arte contemporânea e do cinema experimental, e além de se envolverem na promoção e curadoria de eventos, ainda encontram tempo para ensinar e persistir na criação artística”.

Para além dos 34 trabalhos seleccionados pelos curadores, o festival apresenta ainda quatro trabalhos de criadores locais. Bianca Lei lamenta a mudança de instalações do festival, em resultado do encerramento do Armazém do Boi no final de Setembro: “Este ano marca a 7ª edição da EXiM. Não temos certeza se está relacionado com a ‘maldição dos sete anos’, mas o Armazém do Boi teve que se afastar das suas antigas instalações a 30 de Setembro e tem estado desde então à procura de um local alternativo. Até agora, não encontramos nenhum espaço adequado com uma renda razoável, e, portanto, este ano, o EXiM será realizado no Auditório do Museu de Arte de Macau (MAM), patrocinado pela Fundação de Macau”, justifica a responsável.

O programa do 7º EXiM arranca a 17 de Novembro, às 19 horas, com “Detoxification one by one”, com trabalhos de Cao Shu, Gao Wenqian, Lei Lei, Liu HaoGe+Zhao RuoMei, Chen Jie, Tang WanLu, Wang JingWen, Xue Feng, Yang Bo e Zhong Su, todos da República Popular da China. A 18 de Novembro, também às 19 horas, será projectado “Beyond the Lines”, que reúne filmes de um grupo de artistas de Hong Kong, onde se incluem Hector Rodriguez, Wong Ping, Yu Kaho, Ng Kai Chung, Ng Tsz Ching, Max Hattler, Lam Ho Tak, Tamas Waliczky, Ip Yuk-Yiu e Man Ching Ying Phoebe.

Por fim, a projecção de encerramento acontece a 19 de Novembro, às 19 horas, com trabalhos de artistas de Taiwan e de Macau. São eles Daz Yang, Chiang Chu Ying+Lo Hsin, Wu Jo Hsin, Redic Hsu, Hsueh Yu Ting, Ma Kuang Pei, Wu DeChuen, Huang Ruei Feng, Chuang Ho, Zhang Xu Zhan, de Taiwan. Macau estará representado por produções de Cheong In Fong, Chan Lei I & Lei Man Kit, Bianca Lei e Yves Etienne Sonolet. Todas as projecções têm entrada livre.