Derrocada de supermercado fez dois mortos em Xangai

Pelo menos duas pessoas morreram no sábado e seis ficaram feridas na derrocada do segundo piso de um supermercado na cidade chinesa de Xangai, provavelmente por excesso de peso de mercadoria, de acordo com os meios de comunicação social locais.

O desastre ocorreu no sábado de manhã num supermercado em Zhuqiao, no distrito de Pudong, que pertence à cidade de Xangai.

Inicialmente, uma pessoa morreu e sete foram resgatadas vivas entre a pilha de mercadorias e escombros, mas um dos feridos acabou por morrer pouco depois no hospital.

Segundo explicaram as autoridades locais, o supermercado em causa é pequeno e parte do segundo piso era usada para armazenar produtos. Terá sido o excesso do peso de mercadorias que fez derrubar o piso.

As autoridades chinesas estão agora a avaliar supermercados e centros comerciais da mesma região para avaliar riscos para a segurança.