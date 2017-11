Consórcio local deverá comprar hotel Landmark a David Chow

O hotel-casino Landmark, na Zona de Aterros do Porto Exterior (ZAPE), está prestes a mudar de mãos, de acordo com um comunicado da Macau Legend emitido na sexta-feira passada. A empresa liderada pelo empresário David Chow Kam Fai está em vias de garantir a venda da unidade hoteleira pelo montante de 4,6 mil milhões de dólares de Hong Kong. Apesar dos detalhes do negócio estarem aparentemente estipulados, a transacção terá que ser aprovada pela Sociedade de Jogos de Macau, a operadora que permite a exploração de jogo no Landmark.

De acordo com o comunicado emitido pela Macau Legend, o novo proprietário da unidade hoteleira deverá ser um consórcio formado por quatro empresas do território. A nota do grupo liderado por David Chow é parca em informação, sublinhando apenas que as quatro empresas que integram o consórcio são empresas de Macau com negócios na área do investimento.

A Macau Legend acrescenta ainda que já recebeu um depósito de 460 milhões de dólares de Hong Kong, equivalente a dez por cento do total do dinheiro envolvido na transacção.