Chau Wai Kuong deixa liderança da Polícia Judiciária em Dezembro

O Director da Polícia Judiciária, Chau Wai Kuog, anunciou na sexta-feira que vai deixar o cargo já em Dezembro próximo. O responsável, que conta com mais de quatro décadas de serviço nos quadros da polícia de investigação do território, anunciou, em declarações aos jornalistas à margem da participação no programa “Fórum Macau”, da Ou Mun Tin Toi, que se tenciona aposentar no próximo mês: “”Eu estou há 41 anos na Polícia Judiciária. Adoro o meu trabalho e de servir o público, mas para tudo há um início e um fim. Está na hora de eu sair”, disse o responsável, citado pela Rádio Macau.

Chau Wai Kuong assumi o estatuto de responsável máximo pela polícia de investigação do território depois de Wong Sio Chak ter assumido o papel de Secretário para a Segurança, em Dezembro de 2014. O ainda director da Judiciária diz que que a escolha do seu sucessor é da responsabilidade exclusiva do titular da pasta da segurança, que se deverá pronunciar sobre a questão em tempo oportuno.

Em declarações aos jornalistas, Chau comentou ainda a decisão, anunciada na quinta-feira passada, pelo Tribunal de Última Instância de indeferir o recurso apresentado por um antigo investigador da força policial que dirige. O agente, um homem de 49 anos, compactuou com um esquema de burla dirigido pela mulher com que na altura mantinha uma relação amorosa e acabou por ser expulso da Polícia Judiciaria. Inconformado, o investigador acabou por recorrer do despacho de expulsão assinado pelo secretário para a Segurança, mas o recurso acabou por lhe ser negado primeiro pelo Tribunal de Segunda Instância e, na semana passada, pelo Tribunal Colectivo do TUI, o Tribunal de Última Instância. Para Chau Wai Kuong, o caso teve, sobretudo, o condão de servir de exemplo e de deixar claro que não será tolerada qualquer tipo de infracção no seio das forças de segurança: “O caso é exemplo da política de tolerância zero em relação às infracções cometidas por agentes”, considera o ainda director da Polícia Judiciária, citado pela Rádio Macau.