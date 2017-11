Cai Yanyan e Kento Momota venceram Open de Badminton

A jogar praticamente em casa, a chinesa Cai Yanyan não defraudou e conquistou este domingo, no Pavilhão Desportivo do Tap Seac, a prova de singulares femininos da edição de 2019 do Open de Macau de Badminton. No encontro decisivo da competição, disputado ao final da tarde de ontem, a atleta da República Popular da China levou a melhor sobre a taiwanesa Pai Yu Po por dois sets a um.

Com o público do território pelo seu lado, a jovem, de apenas 17 anos, entrou a todo o gás ni primeiro parcial, tendo levado a melhor sobre a adversária por 21-15. Em desvantagem, Pau conseguiu responder na mesma moeda no segundo parcial, derrotando Cai por 21-17.

A atleta formosina acabou, no entanto, por não conseguir manter o embalo e não conseguiu reagir à resposta forte de Cai, que acabou por selar a conquista do Open de Badminton de Macau com um triunfo no terceiro set pelo parcial de 15-16.

Menos atribulada foi a vitória do japonês Kento Momota no encontro decisivo do torneio de singulares masculinos. Momota – que regressou no início do ano à competição depois de sido suspenso pela Associação de Badminton do Japão por envolvimento numa rede de jogo ilegal – derrotou em dois parciais o indonésio Ihsan Maulana Mustofa, levando a melhor sobre o adversário por 21-16 e 21-10.

Nas provas de pares, o triunfo sorriu por inteiro à República Popular da China, com Zheng Siwei e Huang Yaoqiong a levarem a melhor sobre os sul-coreanos Kim Ha Na e Seung Jae Seo pelos parciais de 21-14 e 21-11 na final do torneio de pares mistos do Open de Macau.

Hang Yaoqing brilhou também no encontro decisivo de duplas femininas, ao lado de Yu Xiaohan, ao derrotar as sul-coreanas Ha Na Beak e Yu Rim Lee por dois sets a zero, parciais de 21-10 e 21-17.

E como não há duas sem três, o suplício sul-coreano estendeu-se à final do torneio de pares masculino, com a dupla constituída por Seun Jae Seo e por Kim Won Ho a não conseguir levar a melhor sobre Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira e Ade Yusuf Santoso. A dupla indonésia derrotou os adversários pelo parcial de 21-13 e de 21-14.