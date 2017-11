Acidente com autocarro de turistas faz 18 feridos ligeiros  

Um acidente entre um autocarro de turistas e uma carrinha na Avenida Dr. Sun Yat-Sen provocou, ao início da tarde de sábado, 18 feridos. As vítimas são todos turistas da República Popular da China.

De acordo com um comunicado remetido às redacções pela Direcção dos Serviços de Saúde, todos os envolvidos receberam alta depois de terem sido submetidos a tratamentos e exames no Centro Hospitalar Conde de São Januário. Com idades compreendidas entre os 25 e os 68 anos, os feridos eram todos do sexo feminino, excepção feita a um homem, que também foi submetido a tratamento hospitalar.

Após diagnóstico preliminar, uma das vítimas teve de efectuar uma radiografia ao crânio, mas não foram detectadas quaisquer complicações e a paciente acabou por não necessitar de internamento. A mesma passageira apresentou ainda uma laceração no braço direito. Os restantes turistas apresentaram lesões leves, a maioria das quais se tratavam de contusões de tecidos moles.

De acordo com informações do Corpo de Polícia de Segurança Pública, veiculadas pelo Canal Macau, o autocarro transportava 40 turistas do continente, enquanto que no outro veículo seguia apenas o condutor. Testemunhas no local disseram à TDM que o motorista do autocarro estaria a tentar evitar atropelar um peão que atravessou inadvertidamente a Avenida, acabando por chocar com a traseira da carrinha.

“Quando demos por isso, as viaturas já tinham batido uma na outra. Ficámos basicamente muito chocados e assustados”, disse uma das passageiras, em declarações à imprensa. “Nem deu para prestar muita atenção ao caos, uma vez que estávamos ocupados a prestar auxílio aos feridos. Até vi o dente de uma pessoa a cair”, declarou outra das passageiras.