Xi Jinping quer que Washington transfira mais tecnologia para a China

O Presidente da República Popular da China, Xi Jinping, apelou esta quinta-feira ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, que permita um maior fluxo de transferência de tecnologia dos Estados Unidos para a China, durante um fórum bilateral de empresas em Pequim.

“Confiamos que os Estados Unidos trabalharão mais na transferência de tecnologia e que mais empresas chinesas investirão no país”, afirmou Xi, perante Trump e executivos de grandes empresas dos dois países.

Xi sublinhou que existe grande potencial entre as duas maiores economias do planeta e revelou que as importações chinesas de produtos norte-americanos alcançarão em breve um bilião de dólares.

“Aumentaremos a nossa cooperação no comércio, especialmente de gás natural liquefeito, carne de vaca ou produtos agrícolas, e promoveremos contactos na educação, cinema e outros serviços”, afirmou Xi.

O líder chinês convidou ainda mais empresas norte-americanas a participar nas Novas Rotas da Seda, o gigante projecto de infra-estruturas lançado por Pequim, que pretende reactivar a antiga Rota da Seda entre a China e a Europa através da Ásia Central, África e sudeste Asiático.

Em Agosto passado, o governo de Trump lançou uma investigação para averiguar se Pequim exige indevidamente que as empresas estrangeiras transfiram tecnologia, em troca de acesso ao mercado.