Wong Sio Chak realiza visita para conhecer sistema de policiamento inteligente de Cantão

O secretário para a Segurança liderou, no decorrer desta semana, uma delegação de Macau que se deslocou até à vizinha província de Guangdong para se inteirar do desenvolvimento do trabalho de policiamento inteligente. Em Cantão, Wong Sio Chak visitou a Directoria Provincial de Segurança Pública de Guangdong e os Serviços de Controlo Fronteiriço e de Investigação Criminal da sua tutela. O governante visitou ainda o laboratório de referencia da tecnologia de voz inteligente do Ministério de Segurança Pública.

Num comunicado, enviado às redacções pelo gabinete do secretário para a Segurança, é referido que o dirigente considerou que os recursos e as técnicas de adaptação do sistema de policiamento inteligente de Guangdong constituem referências para Macau. Wong Sio Chak mostrou ainda abertura ao reforço da cooperação entre as forças de segurança de ambas as regiões no âmbito do policiamento inteligente e troca de informações sobre a criminalidade. Por sua vez, o vice-governador da província de Guangdong, Li Chunsheng, notou que o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau oferece oportunidades à cooperação entre as polícias das duas regiões.