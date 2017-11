TUI nega recurso a agente da Judiciária envolvido em esquema de burla  

O agente das forças de segurança do território que foi considerado cúmplice de um esquema de burla engendrado pela mulher com quem namorava na altura, viu o Tribunal Colectivo do Tribunal de Última Instância indeferir o pedido de suspensão de eficácia da decisão tomada pelo Secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, que a 6 de Julho último ordenou a sua demissão.

O homem, um investigador criminal principal dos quadros da Polícia Judiciária, foi considerado culpado do crime de burla por ter ajudado a mulher com quem mantinha uma relação sentimental a enganar várias pessoas, a maior parte das quais cidadãos da República Popular da China, a quem prometia o agenciamento de empregos no território a troco do pagamento de uma quantia que rondava os cinco mil renminbi.

Depois de ter aberto um processo disciplinar interno, a Polícia Judiciária concluiu que o agente agiu com inteiro conhecimento da actividade a que se dedicava a namorada, pelo que Wong Sio Chak decidiu proferir despacho, aplicando-lhe pena disciplinar de demissão.

Inconformado com a decisão do Secretário para a Segurança, o agente, que alegou ser o sustentáculo económico da família e ter a sua cargo os pais idosos e dois filhos, apresentou recurso para o Tribunal de Segunda Instância, requerendo a suspensão da eficácia do despacho de Wong Sio Chak. O recurso acabou por ser indeferido no início de Setembro, com o Tribunal a servir-se do fundamento de que “o requerente não demonstrou que a suspensão não determina grave lesão do interesse público concretamente prosseguido pelo acto”.

O investigador, de 49 anos, voltou à carga solicitando ao Tribunal Colectivo do TUI a suspensão do despacho proferido em Julho último pelo Secretário para a Segurança. O organismo, por sua vez, omitiu pronúncia por considerar que a decisão de Wong Sio Chak pode ter o condão de “prevenir que o mesmo ou outros funcionários enveredem pelo mesmo tipo de infracções ou semelhantes”.

O TUI conclui que “face ao interesse público no afastamento de um investigador criminal indiciado por prática de burlas, não se afigura serem desproporcionadamente superiores os prejuízos que a imediata execução do acto cause ao requerente”.