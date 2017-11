Tufão Damrey matou quase cem pessoas no Vietname

Quase 100 pessoas morreram no Vietname à passagem do tufão Damrey, mas Danang, a cidade onde se realiza a cimeira do Fórum de Cooperação Económica da Ásia-Pacífico (APEC), com os presidentes norte-americano, russo e chinês, foi maioritariamente poupada.

De acordo com os dados das autoridades vietnamitas, disponibilizados hoje, 91 pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terras provocados pelo tufão que atingiu o centro e sul do país.

Outras 23 pessoas continuam desaparecidas desde a tempestade, uma das mais mortíferas das últimas décadas.