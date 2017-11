Tiago Monteiro arredado da Guia

O piloto português não vai tentar defender o triunfo alcançado há um ano no traçado do território, por recomendação médica. Monteiro, que chegou a liderar o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo, sofreu um violento acidente em Barcelona, no início de Setembro e está desde então arredado da competição.

O piloto Tiago Monteiro, que compete ao volante de um Honda Civic, vai falhar a etapa de Macau do Campeonato do Mundo de Carros de Turismo (WTCC), no qual é quarto classificado, na sequência do acidente que sofreu há dois meses em Barcelona.

Depois de já não ter marcado presença nas últimas duas provas por estar a recuperar do violento acidente ocorrido em 7 de Setembro, Monteiro não vai marcar presença na nona das 10 provas do WTCC, que chegou a liderar.

O português está agora no quarto lugar, a 28,5 pontos do líder, o sueco Thed Bjork, que se vai apresentar na Guia ao volante de um Volvo, à entrada para o Grande Prémio de Macau, que se disputa no próximo fim-de-semana.

O português foi aconselhado pelos médicos a “permanecer em Portugal e dar seguimento ao plano de recuperação física”, explica, em comunicado, a assessoria de imprensa do piloto: “Não escondo a desilusão de não poder continuar a lutar pelo título em Macau. O circuito da Guia é um dos mais desafiantes e das pistas que mais gosto”, apontou.

Monteiro confessa-se “preparado para voltar”, mas “o risco de um segundo impacto poderia ser desastroso” e por isso vai “esperar um pouco mais”.

“Não há palavras para descrever a frustração de ver o título escapar-me. Mas, neste momento, a única coisa que posso fazer é continuar a treinar para finalmente estar apto a disputar a última jornada”, acrescentou, manifestando a vontade de “ajudar a Honda a chegar ao título”.

Na prova macaense, o argentino Esteban Guerrieri vai substituir Tiago Monteiro no Honda Civic, depois de ter vencido a primeira das duas corridas na República Popular da China, primeira prova que o português falhou.

Depois de Macau, o Campeonato do Mundo de Carros de Turismo termina no Qatar, entre 30 de Novembro e 1 de Dezembro.

Em 2016, Tiago Monteiro tinha sido o primeiro português a ganhar a Corrida da Guia do Grande Prémio de Macau.

Na 64.ª edição da corrida, entre 16 e 19 de Novembro, a lista de pilotos portugueses cai para apenas um representante, André Pires, no Grande Prémio de Motos.