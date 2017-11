Tabaco: Serviços de Saúde multaram mais de 5800 pessoas até Outubro

Os inspectores dos Serviços de Saúde responsáveis por zelarem pelo cumprimento da Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo multaram mais de 5800 pessoas entre o início do ano e o final do mês de Outubro. A maior parte dos infractores são homens e residentes de Macau.

Mais de 5.800 pessoas foram multadas no território entre Janeiro e Outubro por violarem a Lei de Prevenção e Controlo do Tabagismo, num total de 276.004 inspecções, adiantou ontem a Direcção dos Serviços de Saúde.

De acordo com os dados oficiais, até 31 de Outubro foram registadas 5.812 acusações, das quais dez são referentes a ilegalidades nos rótulos dos produtos de tabaco.

A maioria dos infractores eram homens (93,8 por cento) e residentes de Macau (48,6 por cento), sendo que 46,4 por cento eram turistas e apenas 5 por cento trabalhadores não residentes. Em 152 casos foi necessário o apoio das forças de segurança, segundo os Serviços de Saúde.

Os casinos foram submetidos a 560 inspecções este ano, tendo sido multadas 779 pessoas por fumarem em zonas onde é proibido. A maioria (84,3 por cento) eram turistas, 15,3 por cento de Macau e três trabalhadores não residentes.

Desde que a lei entrou em vigor, em Janeiro de 2012, mais de 43.764 pessoas foram multadas, resultado de mais de 1,5 milhões acções de inspecção.

A Lei da Prevenção e Controlo do Tabagismo tem vindo a ser aplicada de forma gradual, começando por visar a generalidade dos espaços públicos e prevendo disposições diferentes ou períodos transitórios para outros casos.

A 01 de Janeiro de 2015, por exemplo, entrou em vigor a proibição total de fumar em bares, salas de dança, estabelecimentos de saunas e de massagens.

Já os casinos passaram a ser abrangidos dois anos antes, a 1 de Janeiro de 2013, mas apenas parcialmente, já que as seis operadoras de jogo foram autorizadas a criar zonas específicas para fumadores, que não podiam ser superiores a 50 por cento do total da área destinada ao público.

Contudo, em Outubro de 2014, “as zonas para fumadores” foram substituídas por salas de fumo fechadas, com sistema de pressão negativa e de ventilação independente, passando a ser proibido fumar nas zonas de jogo de massas dos casinos e permitido apenas em algumas áreas das zonas de jogo VIP.

Em 2015 foi aprovada na generalidade uma alteração ao Regime de Prevenção e Controlo de Tabagismo, que previa a proibição total do fumo nos casinos.

Após dois anos de discussão em sede de comissão e de alterações à proposta, a Assembleia Legislativa aprovou uma nova versão do diploma, que mantém salas de fumadores nos casinos.