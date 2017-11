Sri Lanka garante investigação a alegada tortura a membros da etnia tamil

As autoridades do Sri Lanka garantiram esta quinta-feira que vão investigar alegações de rapto e de tortura a mais de 50 elementos da etnia Tamil perpetradas pela polícia e pelo exército cingalês após o fim da guerra civil no país.

A garantia foi dada após uma investigação da agência noticiosa Associated Press (AP), divulgada quarta-feira, em que a agência pormenorizou as atrocidades com os testemunhos de 20 das vítimas, incluindo fotografias que mostram os ferimentos de que foram alvo depois de serem sequestrados e repetidamente espancados durante o cativeiro.

As vítimas, que estão a tentar pedir asilo político na Europa, falaram à Associated Press sob a condição de anonimato por temerem represálias sobre familiares que continuam no Sri Lanka.

Numa carta, o Ministério dos Negócios Estrangeiros do Sri Lanka cingalês disse esta quinta-feira à Associated Press que o Governo de Colombo “condena fortemente” a tortura e garantiu que as alegações irão ser “investigadas”, apelando, paralelamente, às vítimas dos abusos para que o reportem às autoridades.

A guerra civil no Sri Lanka, conflito que assolou o país entre 1983 e 2009, provocou mais de 70.000 mortos e devastou a economia do país.

A 23 de Julho de 1983 começou uma guerra civil não contínua, envolvendo o governo do Sri Lanka e os “Tigres da Libertação do Tamil Eelam” (TLLE), estes últimos conhecidos como “Tigres do Tamil”, uma organização armada separatista que lutou pela criação de um estado independente (Tamil Eelam) no norte e leste da ilha.

O conflito terminou em Maio de 2009 com uma violenta incursão do Exército na região nordeste do país, que resultou no extermínio, por completo, do chamado Exército de Libertação dos Tigres Tamil.