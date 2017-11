Sónia Chan ausculta sector da função pública, direito e associações de jovens  

A secretária para a Administração e Justiça reuniu recentemente com representantes de associações de funcionários públicos, de juventude e do sector do direito para recolher opiniões sobre a reforma da administração pública, a construção do sistema jurídico e outros serviços correntes. Os dirigentes associativos pronunciaram-se sobre o regime dos trabalhadores dos serviços públicos, as funções do futuro órgão municipal sem poder político e contratação dos respectivos funcionários e também sobre o mecanismo de conciliação e arbitragem.

Sónia Chan deixou garantias quantos aos benefícios e remunerações dos funcionários do futuro órgão municipal sem poder político, prometendo que os índices salariais se vão manter inalterados. Em relação à reforma do regime da função pública, a governante referiu que será revisto o mecanismo de avaliação e acesso e que o mesmo será orientado pelas competências dos trabalhadores.

A dirigente disse ainda que se vai empenhar no desenvolvimento do governo electrónico, em articulação com a criação de uma cidade inteligente, e na optimização dos serviços interdepartamentais. Garantiu ainda que a sua tutela vai continuar a promover o intercâmbio e a cooperação inter-regional na área jurídica, em linha com o desenvolvimento da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau.