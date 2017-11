“Sempre me achei à margem da minha família, até que um dia percebi que tinha um bisavô parecido”  

A palestra sobre o legado artístico de Manuel da Silva Mendes, ontem conduzida por António Conceição Júnior, contou com a presença da bisneta do advogado, sinólogo, escritor, professor e coleccionador nascido há 150 anos. Maria dos Anjos da Silva Mendes está em Macau para percorrer os lugares de um bisavô que nunca conheceu e de cuja memória a família a tentou manter afastada.

Sílvia Gonçalves

Sobre ela, o manto solene de quem chega a Macau no encalço do bisavô, à procura de um passado que também a define. No fascínio pela arte, por um Oriente desconhecido, sentiu-se sempre marginal numa família que não acolhia bem a memória daquele que um dia deixou para trás um filho ilegítimo e partiu para Macau, para não mais voltar. O filho gerado “fora do casamento”, o avô que a criou, fez-se militar, veio um dia para Timor na esperança de conhecer o pai anarquista, que nos alvores da República se bateu ao lado de Bernardino Machado contra a monarquia. Maria dos Anjos da Silva Mendes, bisneta do advogado, coleccionador de arte chinesa e sinólogo, presidente do Leal Senado, apareceu ontem, de forma discreta, na palestra sobre o legado artístico de Manuel da Silva Mendes, conduzida por António Conceição Júnior. Chegou há dias pela primeira vez a Macau, para se acercar de um lugar onde repousa, ainda, a história de um bisavó pelo qual sente um vínculo profundo que não se explica.

“Desde que me reformei tenho-me dedicado bastante a tentar perceber mesmo o que se passou aqui com o meu bisavô. E também a fazer algo para recuperar a sua memória, a sua identidade aqui, que eu acho que nos últimos anos tem estado um bocado esquecida”, revela Maria dos Anjos, na chegada ao Clube Militar, a uma sala que ontem encheu para ouvir falar de Silva Mendes. “O meu avô, que me criou, era filho do Silva Mendes fora do casamento. O meu bisavô teve um primeiro filho fora do casamento. Quando veio para Macau, o meu avô era ainda bebé. Ele casa com Helena Domke, que era perceptora dos filhos de Bernardino Machado, ele apoiava a candidatura dele [à Presidência da República], davam-se muito bem e resolve vir para Macau. Com certeza por alguns problemas políticos, tinha escrito a história do anarquismo, estávamos na monarquia”, conta.

Maria dos Anjos, que cresceu e vive no Porto, chegou há dias, e pela primeira vez, a Macau. Tem desde então percorrido os lugares que lhe desvendem a longa vivência do bisavô no território: “Hoje fui à casa… [emociona-se], fui ao cemitério, fui fazer o percurso daquilo que foi a vida dele. Eu tenho também muito interesse pelo Oriente. Ninguém na minha família tinha nenhum interesse nem na arte, nem no Oriente, eu achava que se calhar não pertencia àquela família. Fui sempre um bocado marginal, durante muitos anos”, confessa. “Trabalhei sempre com arte, queria ser arquitecta, na altura não foi permitido, as meninas não iam para as Belas-Artes. Fui pintora de cerâmica durante vinte anos, fui curadora, fui directora de galerias de arte. Sempre me achei à margem da minha família, até que um dia percebi que afinal tinha um bisavô parecido comigo, que eu tinha alguma ligação com aquilo, com o Oriente, com a cerâmica, com a arte”.

Maria dos Anjos estudou arte chinesa e mandarim, tem investigado ao longo dos anos a vida de um bisavô de quem não se falava entre os que lhe estavam próximos: “O meu avô, para a minha família, era um bastardo. O meu bisavô, tendo sido um homem que abandonou o filho para vir para Macau com uma outra senhora, foi digamos que uma pedra no sapato. O meu avô, que me criou, era militar, veio para Timor para conhecer o pai. Acabou por conhecê-lo já quase no fim da vida, que ele morreu cedo, tinha um problema de saúde grave”, recorda.

Quase a completar 60 anos, Maria dos Anjos chega a Macau para resolver o que dentro dela sentia não estar esclarecido: “É um encontro com a outra parte que eu achava que era um problema para a minha família, aquela parte de ser marginal, de gostar do Oriente. Uma ‘chinesice’ que ninguém compreende, o gostar de arte, o gostar de coleccionar coisas, como dizem os meus pais, só ter lixo em casa”.

“AINDA HOJE NÃO HÁ QUEM LHE SIGA AS PISADAS”

Foi esse lado de aproximação ao Oriente e à cultura do outro, em Silva Mendes, que António Conceição Júnior ontem percorreu, numa palestra em que escolheu abordar o legado artístico do homem nascido há 150 anos. Do homem contemporâneo de Camilo Pessanha, também ele jurista e professor no Liceu de Macau, onde foi reitor. Uma vida de dimensões múltiplas: “Silva Mendes foi um dos poucos sinólogos, daqueles que foram capazes de conhecer o outro, os chineses. Foi um grande coleccionador e sobretudo interessou-se vivamente por conhecer a cultura do outro. Havia um grande interesse pelas pessoas, que foi um interesse pioneiro. Ainda hoje não há quem lhe siga as pisadas, enquanto coleccionador, enquanto interventor, enquanto tudo”, descreve Conceição Júnior ao PONTO FINAL.

Artista plástico, designer e consultor artístico do Museu de Arte de Macau (MAM), Conceição Júnior foi director do Museu Luís de Camões, antecessor do MAM, que acolheu a colecção de arte de Silva Mendes. Um acervo que conhece bem: “Ele coleccionava arte chinesa, uma arte chinesa consequente. Cerâmica, pintura chinesa, bronzes, tudo muito criteriosamente escolhido. É a melhor colecção de Macau”, considera.

E que homem foi este, que teve uma efectiva intervenção na sociedade de Macau? “Era um homem livre, um interventor. Não era panfletário mas era um homem que não se calava. Essa definição de homem livre é aquela onde cabe aquele que assume a responsabilidade pelas suas palavras e pelos seus actos. Não era uma pessoa de quem as pessoas gostassem muito, porque dizia o que pensava”, salienta, por fim, Conceição Júnior.