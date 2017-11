Reconhecimento mútuo de cartas de condução a pensar na Ponte do Delta

A proposta de reconhecimento mútuo de cartas de condução entre Macau e a China é uma medida “a pensar na ponte” do Delta, a inaugurar em breve, afirmou esta quinta-feira o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário.

A Direção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) revelou, no final do mês passado, uma proposta preliminar para o reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e a China.

Apesar de ter colhido consenso no seio do Conselho Consultivo do Trânsito, a proposta acabou por desencadear uma série de críticas que também têm tido eco na Assembleia Legislativa: “Esta é uma medida que tem a ver com a ponte [Hong Kong, Zhuhai e Macau] que vai ser inaugurada em breve”, salientou Raimundo do Rosário, em declarações aos jornalistas à margem da abertura da nova Estação Postal do Terminal Marítimo de Passageiros da Taipa.

“Penso que não podemos adiar mais esta questão”, sublinhou o secretário para os Transportes e Obras Públicas, apontando que o reconhecimento mútuo de cartas de condução de viaturas ligeiras entre Hong Kong e a China existe “há mais de dez anos”, pelo que Macau não pode estar “permanentemente a fechar as portas”.

Não há ainda uma data para a eventual aplicação da medida: “Isto é uma proposta que está ainda em discussão”, assegurou também o governante.

A proposta de reconhecimento mútuo das cartas de condução entre Macau e a República Popular da China tem gerado críticas, nomeadamente, devido à possibilidade de aumentar a pressão do trânsito, agravar a situação de vias congestionadas e elevar a ocorrência de acidentes, como afirmou, no início da semana, a deputada Ella Lei, na Assembleia Legislativa.

Raimundo do Rosário reiterou estar em causa o reconhecimento das cartas de condução – e não dos carros –, recordando que apenas as viaturas que têm dupla matrícula (de Macau e da China) podem circular em ambos os territórios à luz do actual sistema.

Além disso, no global, esses “são muito poucos”, sublinhou.

Apesar de a proposta ter sido delineada a pensar na Ponte do Delta, o secretário para os Transportes e Obras Públicas afirmou não dispor de informações concretas sobre o funcionamento da circulação rodoviária na ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau: “Se houvesse [dados] já estavam divulgados. Estamos ainda a trabalhar nisso”, afirmou.

Iniciadas em Dezembro de 2009, as obras de construção da ponte, em forma de Y, entre Hong Kong, Zhuhai e Macau, deviam ter terminado em 2016.

A ponte, que vai ser a maior travessia mundo sobre o mar, deve ser concluída até ao final do ano, embora ainda não haja uma data oficial para a abertura.