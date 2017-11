Prisão preventiva para suspeitos de esfaqueamento de jovem chinês

O Ministério Público decretou a prisão preventiva de dois jovens, suspeitos de esfaquear, no início da semana, um cidadão da República Popular da China com o gargalo de uma garrafa. A vítima, um jovem de 27 anos que terá abraçado uma amiga dos arguidos, continua hospitalizada, mas não corre risco de vida. Suspeitos da prática do crime de ofensa grave, os dois arguidos viram o Ministério Público aplicar-lhes a medida de coacção de prisão preventiva. Os suspeitos encontram-se detidos no Estabelecimento Prisional de Macau.

