Pequim e Washington devem trabalhar juntos para resolver “problemas globais”

O Presidente norte-americano, Donald Trump, saudou ontem a sua relação pessoal com o homólogo chinês, Xi Jinping, e afirmou que ambos trabalharão juntos para resolver não só questões entre Pequim e Washington, mas também “problemas globais”.

“Penso que podemos resolver quase todos [os problemas] e provavelmente todos mesmo”, disse Trump, durante um encontro com Xi, no Grande Palácio do Povo, em Pequim.

Xi Jinping, por sua vez, afirmou que Pequim acredita que a cooperação entre os dois países é a “única opção correcta” e que as relações bilaterais entrarão numa nova fase histórica.