Pansy Ho e Wilfred Wong entre os oradores do MGS Entertainment Show

Os organizadores do Macau Gaming Show deram esta quinta-feira a conhecer a lista de oradores para a edição deste ano do certame. O rol de intervenientes inclui Pansy Ho, co-presidente da MGM China e directora-geral da Shun Tak, Wilfred Wong, presidente da Sands China, e Paulo Martins Chan. O director da Direcção de Inspecção e Coordenação de Jogos vai “abrir as hostilidades” no primeiro dia do evento, a 14 de Novembro.

Igualmente na lista de oradores convidados estão ainda Wang De Pei, vice-presidente da Sociedade de Reformas Económicas da China, Alvin Chau, director do grupo Suncity, Thomas Pang, director da Meg-Star International, e Tong Kalok, um dos principais parceiros da empresa de contabilidade Baker Tilly.

De acordo com a organização, a lista de oradores inclui “algumas das pessoas mais influentes e conhecedoras em relações governamentais, entretenimento, jogo e tecnologia”.

O primeiro dia do evento irá focar-se no conceito de “Cidade Inteligente, Economia Inteligente” (Smart City, Smart Economy) e na iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, com oradores do Governo da Região Administrativa Especial de Macau, “resorts” e empresas tecnológicas.

No segundo dia serão abordadas temáticas como a influência do entretenimento digital, com especial destaque para a importância dos aparelhos de comunicação móveis, enquanto que o terceiro e último dia irá debruçar-se sobre a nova geração da indústria do jogo.

O MGS Entertainment Show irá ter lugar no Venetian, entre 14 e 16 de Novembro.