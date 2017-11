Novas directrizes para instalações livres de barreiras previstas para o início do próximo ano  

O Instituto de Acção Social (IAS) já concluiu a discussão sobre as novas directrizes das instalações livres de barreiras arquitectónicas e está agora a trabalhar nos respectivos processos administrativos. À emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a presidente do organismo, Vong Im Mui, disse que prevê que as novas linhas orientadoras sejam implementadas no início do próximo ano.

As actuais directrizes remontam ao ano de 1983, na altura pensadas para dar maior comodidade aos incapacitados. Porém, afirmou Vong Im Mui, as novas orientações reflectem as práticas das regiões vizinhas no que diz respeito à integração de uma maior variedade de tipos de incapacidade, como é o caso dos invisuais e dos portadores de problemas de audição.

As linhas orientadoras vão começar por ser implementadas nos departamentos públicos e nas obras públicas.