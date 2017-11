Nova rota e “pelo menos 150 mil pessoas” no  “Desfile Internacional de Macau”  

Um percurso maior, mais público e uma nova designação. O“Desfile Internacional de Macau” substitui a parada “Macau, Cidade Latina” e vai animar este ano as ruas do território com 64 grupos locais e internacionais. Desta feita, o cortejo desfila até à Praça do Lago de Sai Van, após passar pela Avenida Panorâmica dos Lago de Nam Van, Largo do Senado e da Ruínas de São Paulo.

O “Desfile Internacional de Macau” vai sair à rua a 17 de Dezembro com uma nova rota que se estende por 2,3 quilómetros, ainda mais público e um orçamento de 16 milhões de patacas. De acordo com as previsões de Leung Hio Ming, presidente do Instituto Cultural (IC), “pelo menos 150 mil pessoas” vão assistir à parada que este ano vai terminar na Praça do Lago Sai Van. No ano passado, foram 120 mil as pessoas que acompanharam o então “Desfile por Macau, Cidade Latina”, das quais cerca de 30 mil terão sido visitantes oriundos da China continental. A dar corpo à parada vão estar 15 grupos estrangeiros e 49 locais, num total de cerca de 1,200 participantes. Este ano, estreiam-se no evento a Austrália, a Lituânia e a Áustria.

“O desfile não só se tornou num importante festival anual e marca cultural da cidade, como também se transformou num dos maiores eventos de celebração da transferência da administração de Macau para a China”, declarou ontem Leung Hio Ming, em conferência de imprensa.

Segundo explicou o dirigente, a mudança de nome do evento naquela que é a sua sétima edição prende-se com o objectivo de o tornar cada vez mais internacional. No entanto, o dirigente garantiu que “no futuro o desfile contará sempre com o elemento latino”.

A vertente lusófona estará este ano representada por Cabo Verde, pelo Brasil e por Portugal, de onde virá, respectivamente, o grupo “Enigma”, a “Cia de Mystérios e Novidades” e os Pauliteiros de Mirando do Douro. Do México chega o colectivo teatral “Luna Morena Títeres” e de Itália o “Pavullese Dancing Group”. Já a Austrália estará representada pelos “Snuff Puppets – Daniele Poidomani”, a Áustria pelos “The Mirror Walkers” e a Lituânia pelos “Cheerleaders”. No dia do evento vão ser atribuídos seis prémios, entre os quais o de rei e rainha do desfile, “tema do desfile”, melhor imagem”, “melhor criatividade” e “paixão e energia”.

A parada deverá arrancar às 15h do dia 17 de Dezembro nas Ruínas de S. Paulo, de onde irá seguir pela Rua de S. Paulo até ao Largo de S. Domingos e ao Largo do Senado. Daí irá continuar pela Travessa do Roquete, Largo da Sé e Avenida da Praia Grande, até chegar à Avenida Panorâmica do Lago Nam Van que se irá transformar numa “pista de dança” e na principal zona de actuação. Por fim, os participantes irão percorrer parte da Avenida Doutor Stanley Ho até chegarem à Praça do Lago de Sai Van onde vai acontecer a celebração da transferência de soberania.

Para controlar a afluência do público, vai ser implementado um mecanismo de controlo de entrada e saída dos espectadores nas 14 zonas em que se divide o percurso. Assim, quem quiser chegar às Ruínas de S. Paulo terá que o fazer através da Rua de Dom Belchior Carneiro, enquanto que o acesso à Praça do Lago de Sai Van será pela Avenida Doutor Stanley Ho. Uma vez que o trânsito estará condicionado neste dia e algumas ruas serão encerradas à circulação de veículos, o Instituto Cultural aconselha o público a deslocar-se a pé ou a utilizar os transportes públicos. De modo a assegurar o funcionamento do mecanismo de controlo de entrada e saída dos espectadores, o IC irá contar com cerca de 540 voluntários.

Paralelamente ao desfile será realizado um conjunto de actividades por alguns dos grupos participantes. No início de Dezembro as Ruínas de S. Paulo e o Jardim de Iao Hon vão ser palco de mini-desfiles e neste último o grupo do Brasil vai dar corpo a um musical em andas. Já o grupo que representa o México no certame vai actuar no Largo do Pagode da Barra e o grupo de teatro infantil de Shenzhen Xiao Douhao vai realizar um conjunto de peças de teatro de marionetas nas escolas primárias do território.