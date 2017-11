MLIC deixa de ser subsidiária da Dah Sing Financial Holdings Limited

A Dah Sing Financial Holdings Limited anunciou ontem, em comunicado, a conclusão da venda de todo o capital emitido da Macau Life Insurance Company (MLIC), após o cumprimento das condições estabelecidas entre as partes. Desta forma, a MLIC deixou de ser uma subsidiária da Dah Sing Financial Holdings Limited.

O contrato de venda de acções foi celebrado entre a Dah Sing Financial Holdings Limited, a MLIC e a Everwin Enterprise Limited, empresa de Hong Kong cujos direitos e obrigações foram transferidos para a Thaihot, um companhia registada na província continental de Fujian.