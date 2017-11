Metro Ligeiro: Primeira Pedra da estação da Barra lançada na segunda-feira

Na próxima segunda-feira será conduzida a cerimónia de lançamento da primeira pedra da Estação de Metro Ligeiro da Barra, obra que pauta o arranque das obras relativas ao sistema de mobilidade na península de Macau.

De acordo com um comunicado do Gabinete para as Infra-estruturas de Transportes (GIT), a obra compreende a construção de uma parede moldada subterrânea, com o comprimento total de quatro faces de 255 metros, a uma profundidade de 40 metros. Na margem do local ficará futuramente a estação da Barra criando, assim, “um ambiente bom e seguro de execução para a construção da próxima fase”.

A empreitada será executada pela China Road and Bridge Corporation na zona adjacente à Avenida Panorâmica do Lago Sai Van da Barra, ao lado do Centro Modal de Transportes e do terminal de autocarros. De acordo com o Gabinete de Infra-Estruturas de Transportes, as previsões apontam para que a empreitada fique concluída no terceiro trimestre do próximo ano. Após a conclusão do projecto, o Governo irá dar início à empreitada de construção da estrutura principal da estação da Barra do Metro Ligeiro.