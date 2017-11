Metro Ligeiro: Carruagens chegam todas até ao fim de Abril

As carruagens que, no futuro, vão circular na Linha da Taipa, do sistema de Metro Ligeiro do território, devem chegar a Macau até Abril, revelou ontem o secretário para as Obras Públicas e Transportes. Raimundo do Rosário adiantou, citado pela Rádio Macau, que todos os meses chegarão novas carruagens ao território. O governante revelou ainda que o troço de linha situado entre os Jardins do Oceano e o Jockey Club já se encontra a ser electificado, numa tarefa que deverá ser conduzida de forma progressiva. Os testes ao material circulante deverão ser iniciados quando já estiverem electrificadas entre três a quatro estações.

