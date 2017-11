Lucros da MGM China caíram quase 60 por cento no terceiro trimestre

O recuo ter-se-á ficado a dever a uma má performance tanto por parte do jogo VIP, como por parte do segmento de massas. As perspectivas da empresa norte-americana deverão começar a mudar já a partir de Janeiro próximo, com a abertura, há muito aguardada, do MGM Cotai.

A MGM China Holdings Ltd registou lucros de 35 milhões de dólares norte-americanos (qualquer coisa como 281 milhões de patacas) no terceiro trimestre do corrente ano, adiantou em comunicado a empresa mãe da concessionária de jogo local. O montante revela um decréscimo de 58,3 por cento em termos homólogos anuais, de acordo com os dados tornados públicos pela MGM Resorts International.

Entre Junho e Setembro, as receitas líquidas da MGM China caíram seis por cento face a igual período do ano passado, para os 471 milhões de dólares norte-americanos. No capítulo dos lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização, os resultados da operadora revelaram-se ainda mais sinuosos, com a empresa a registar uma queda de 21 por cento para os 118 milhões de dólares norte-americanos. Há um ano, no terceiro trimestre de 2016, os resultados ajustados da concessionária tinham totalizado 150 milhões de dólares norte-americanos.

A queda do volume de receitas ter-se-á ficado a dever a um abrandamento simultâneo dos proveitos obtidos tanto pelas mesas afectas ao jogo de massas, como pelas mesas afectas ao jogo para grandes apostadores. Em termos homólogos, as receitas do segmento de massas caíram onze por cento, para os 10,09 mil milhões de dólares de Hong Kong. Já o jogo VIP conheceu, no terceiro trimestre do corrente ano, uma derrapagem de três por cento face a igual período do ano passado.

No comunicado que enviou as redacções, a MGM China reitera a intenção de inaugurar o MGM Cotai a 29 de Janeiro de 2018, numa cerimónia que irá decorrer com mais de um ano de atraso face aos planos originais delineados pela concessionária.

Apesar de os resultados agora anunciados se revelarem pouco entusiasmantes, a agência de corretagem Sanford C. Bernstein Ldt diz, numa nota citada pelo portal GGR Asia, que a performance da MGM China entre Julho e Setembro está “em linha com as estimativas” feitas pelos principais analistas. Os especialistas da Sanford C.Bernstein defendem ainda que a concessionária poderá ter ganho, em termos trimestrais, alguma margem de manobra no que diz respeito ao sector do jogo VIP. As receitas do jogo VIP subiram entre Julho e Setembro mais de nove por cento face ao trimestre imediatamente anterior.

Apesar do aparente fortalecimento do mercado VIP, a viabilidade do projecto da MGM na Península de Macau continua a preocupar os analistas Vitaly Umansky, Zhen Gong e Cathy Huang: “Continuamos preocupados com a capacidade da empresa de defender plenamente a sua posição na península de Macau ao longo dos próximos trimestres. Ao mesmo tempo que a expansão para o Cotai e a maior capacidade de jogo da empresa deverão dar à concessionária uma pequena vantagem no domínio do segmento de massas, o desinvestimento na península leva-nos a olhar com cautela para a evolução dos interesses da operadora na península”, escrevem os três analistas, numa nota a que o portal GGR Asia teve acesso.