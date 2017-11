LAG 2018: Protecção contra as cheias e renovação urbana e dos bairros antigos na linha da frente   

O controlo das cheias, com o estabelecimento de um plano de prevenção e protecção da cidade, é apontado tanto pelo arquitecto Rui Leão, como pelo engenheiro Tiago Pereira como questão prioritária na tutela das Obras Públicas e Transportes para o próximo ano. Elencados foram ainda o metro ligeiro, a renovação urbana e dos bairros antigos ou o desenvolvimento dos novos aterros.

Sílvia Gonçalves

Estabelecer uma estratégia de protecção da cidade contra as cheias, nomeadamente com a construção de uma comporta na ponta Sul da península de Macau, é o expediente apontado pelo arquitecto e urbanista Rui Leão como questão prioritária nas Linhas de Acção Governativa para 2018. No âmbito da tutela dos Transportes e Obras Públicas, o engenheiro civil Tiago Pereira também assinala o controlo de cheias e a segurança relativamente às tempestades tropicais, articulada com o planeamento urbanístico e o desenvolvimento do turismo costeiro. O engenheiro aponta ainda o projecto do metro ligeiro, integrado na política de melhoria da mobilidade, e a renovação urbana e dos bairros antigos.

“Uma coisa que é prioritária, que continua a ser prioritária, é o dito plano de protecção contra cheias, o plano de prevenção contra cheias. Não sei se é um plano se são vários planos, no sentido em que se calhar há mais do que uma medida que tem que ser aplicada. Há aqui uma coisa que é uma estratégia de protecção da cidade, das ruas mais vulneráveis. Se calhar há umas acções que já estão em estado de poderem ser encomendadas como projectos. Isto parece-me que é uma coisa importante”, começa por assinalar Rui Leão.

O arquitecto, que integra o Conselho do Planeamento Urbanístico, refere ainda a construção de uma comporta no Porto Interior, questão recentemente recuperada em resultado do efeito devastador do tufão Hato naquela área da cidade: “Em relação à construção da comporta, há duas soluções de que se fala. Há um estudo preliminar que já foi encomendado a uma empresa especialista da China, que consiste numa comporta ali na ponta Sul da península. Seria uma comporta que selava o canal do Porto Interior, o braço de rio do Porto Interior, que fazia um fecho entre a ilha de Wanchai e Macau. É um plano que já foi estudado preliminarmente em 2015”, explica Leão. “

“Há uma outra solução que é construir um paredão no Porto Interior”, complementa o arquitecto, não sem defender que a obra não é viável. “Esse paredão no Porto Interior eu acho, pessoalmente e como arquitecto, que é uma solução muito questionável. O drama de quando nós temos uma situação que até aí ninguém estava a considerar como urgente e estava a ser uma urgência, é caminhar-se para uma espécie de selvajaria ou queimar-se etapas”, defende.

Rui Leão detalha as consequências que poderiam resultar de tal empreitada: “Acho que é preciso perceber que se vou construir um paredão com não sei quantos metros de altura ao longo do Porto Interior, todo o valor paisagístico e histórico do Porto Interior desaparece, porque toda a história de Macau foi organizada a partir destas trocas comerciais marítimas que se operavam ali no Porto Interior”. Em suma: “Se eu construo um paredão deixo de ter vistas, deixo de ver a água, deixo de ter a relação com o rio. E, portanto, simplesmente queimei a possibilidade daquilo ao longo do tempo se qualificar”, considera.

O arquitecto e urbanista deixa, contudo, um voto de confiança no trabalho desenvolvido pelo secretário para os Transportes e Obras Públicas: “É importante referir que tenho a maior consideração e confiança no desempenho do secretário Raimundo do Rosário, que nos tem dado, sistematicamente, provas de grande capacidade não só política, mas também técnica”, sublinha.

Tiago Pereira, que considera que “as prioridades do Governo, no que concerne às Obras Públicas e Transportes, estão bem delineadas em traços gerais no plano quinquenal”, também começa por apontar a protecção da cidade contra as inundações: “O controlo de cheias e a segurança relativamente a tempestades tropicais ganhou naturalmente urgência. No entanto, esta questão está articulada com outros aspectos, nomeadamente de planeamento urbanístico, desenvolvimento do turismo costeiro e política relativa ao desenvolvimento das águas territoriais de Macau. Assim, isto implicará tanto um esforço nas vertentes de desenvolvimento e actualização de legislação, bem como coordenação de diferentes competências”, descreve o engenheiro civil, a partir de Portugal.

Tiago Pereira, que no Laboratório de Engenharia Civil de Macau chefiou os Núcleos de Topografia e de Engenharia de Transportes, elenca ainda outras questões que considera prementes na tutela liderada por Raimundo do Rosário: “O metro ligeiro continuará a ser um projecto prioritário integrado na política de melhoria de mobilidade. A renovação urbana e a renovação de bairros antigos continuarão a constituir uma linha de acção prioritária, e o desenvolvimento dos novos aterros terá seguramente seguimento, com vista à redução de tensões demográficas e desenvolvimento da RAEM”, conclui.