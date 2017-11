LAG 2018: Chui Sai On deverá anunciar aumentos salariais de 2,4 por cento

Na próxima terça-feira, o Chefe do Executivo deverá anunciar um aumento dos salários e pensões dos funcionários públicos na ordem dos 2,4 por cento, quando se deslocar à Assembleia Legislativa para apresentar o relatório das linhas de acção governativa para o próximo ano.

A notícia foi ontem avançada pela emissora em língua portuguesa da Rádio Macau que indica que, a confirmar-se o aumento, a actualização salarial irá ficar ligeiramente acima do nível da inflação. De acordo com dados do Fundo Monetário Internacional, citados pelo mesmo canal, a taxa de inflação de Macau deverá rondar os 2 por cento este ano.

Escreve o mesmo canal que o índice multiplicador da tabela salarial da função pública deverá subir dois pontos no próximo ano, passando de 83 para 85 patacas. A comprovar-se, este aumento salarial para a função pública não será muito inferior ao do último ano. Aquando das últimas linhas de acção governativa, Chui Sai On anunciou aumentos na ordem dos 2,46 por cento, a menor subida dos últimos 11 anos em termos percentuais.

De acordo com a mesma emissora, Chui Sai On deverá também comprometer o Governo com a revisão da Lei de Bases da Organização Judiciária nas Linhas de Acção Governativa para o próximo ano. A intenção do Chefe do Executivo é que a proposta de lei fique concluída no próximo ano, compromisso este que foi já assumido pela secretária para a Administração e Justiça, Sónia Chan, após o prazo inicial ter sido ultrapassado este ano.

Em relação ao valor dos cheques do plano de comparticipação pecuniária, ao que a Rádio Macau conseguiu apurar, este irá manter-se inalterado, ou seja, serão de nove mil para residentes permanentes e 5,400 para não permanentes. Nas Linhas de Acção Governativa para o próximo ano, o Chefe do Executivo deverá ainda anunciar mais apoios financeiros como resposta aos danos provocados pelo tufão Hato.