Jet Aviation com vendas “satisfatórias”, apesar de contratempos nas instalações de Macau

As vendas MRO (manutenção, reparos e operações) da Jet Aviation alcançaram resultados “satisfatórios” este ano, de acordo com a directora do departamento de vendas da empresa, Antonia Kerschbaum. A responsável

lamentou, ainda assim, alguns “atrasos” verificados nas instalações da empresa na RAEM devido ao impacto do tufão Hato. Apesar do contratempo, a responsável referiu que as previsões apontam para que sejam alcançados os números do ano passado.

Através de um comunicado, a empresa referiu que, apesar do encerramento das suas instalações de manutenção de aeronaves nos Estados Unidos, os espaços existentes na Europa, no Médio Oriente e na Ásia continuam a oferecer o apoio necessário aos respectivos clientes espalhados pelo mundo.

Actualmente, a Jet Aviation conta com sete instalações dedicadas à manutenção, reparação e operações em geral na Suíça, na Áustria, na Rússia, no Dubai, em Singapura, em Hong Kong e em Macau.

Como forma de responder às exigências do mercado internacional, a Jet Aviation anunciou ainda a criação de um novo programa de treino, que irá decorrer nas instalações de Basileia, na Suíça, acrescenta ainda a nota da empresa.