Hong Kong vai criar Gabinete de Desenvolvimento direccionado para a Grande Baía  

O Executivo da vizinha Região Administrativa Especial de Hong Kong vai avançar com a constituição de um Gabinete de Desenvolvimento do Projecto da Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, confirmou na quarta-feira o Secretário para o Comércio e para o Desenvolvimento Económico da antiga colónia britânica, Edward Yau, na resposta a uma interpelação escrita do deputado Jeffrey Lam.

O novo organismo vai ser responsável por coordenar os esforços de implementação do Plano de Desenvolvimento da Grande Baía tanto com a Comissão Nacional de Reforma e Desenvolvimento, como com as autoridades congéneres de Macau e da vizinha província de Guangdong. O novo Gabinete vai ainda ser responsável por coordenar os trabalhos internos dos vários departamentos do Executivo da RAEHK que se integrem no âmbito da Grande Baía, bem como promover as potencialidades do projecto junto de empresas, câmaras de comércio e associações sectoriais. O novo organismo deverá ainda ser responsável pelos estudos académicos que deverão ajudar a conformar a participação de Hong Kong no esforço de edificação do espaço da Grande Baía.