Galeria do Tap Seac acolhe exposição de pintura do português Jorge Martins  

A Galeria do Tap Seac vai acolher, a partir de amanhã, a exposição de pintura “Ficção e Deriva”, de Jorge Martins. A mostra reúne cerca de duas dezenas de pinturas do artista plástico português até 4 de Março do próximo ano. O pintor foi distinguido com o Prémio de Aquisição na Exposição de Arte Moderna do Museu do Funchal, com o Prémio de Desenho da III Exposição de Artes Plásticas da Fundação Calouste Gulbenkien, com o Prémio de Consagração CELPA/Vieira da Silva e com o Prémio Gulbenkien de Ilustração de Literatura Infantil.

Jorge Martins iniciou-se na técnica de gravura, em 1958, na Sociedade Cooperativa de Gravadores Portugueses. Porém, a conjuntura político-social portuguesa obrigou-o a um exílio em Paris que se prolongaria até 1986. É na capital francesa que tem oportunidade de privar com os pintores Júlio Pomar, Arpad Szenes e Vieira da Silva.

As obras de Jorge Martins podem ser encontradas em locais como o Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado, o Royal Museum of Fine Arts de Copenhaga, o Centre Georges Pompidou em Paris ou o Museu de Luanda.