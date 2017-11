Galaxy anuncia receitas de 15,9 mil milhões no terceiro trimestre

O grupo Galaxy Entertainment obteve receitas no valor de 15,9 mil milhões de dólares de Hong Kong no terceiro trimestre de 2017. O montante representa um aumento de 23 por cento em termos anuais e de dez por cento em relação ao trimestre anterior.

Em termos de EBITDA (resultados antes de juros, impostos, amortizações e depreciações) no mesmo período, os valores apresentados pela operadora foram de 3,5 mil milhões, correspondentes a um crescimento anual de 31 por cento e de 7 por cento em relação ao trimestre anterior. Porém, o grupo Galaxy teve “azar” nas operações de jogo, com uma quebra no EBITDA de 110 milhões, de acordo com um comunicado da empresa.

Relativamente às propriedades do grupo, o Galaxy Macau registou valores de 2,7 mil milhões no EBITDA (crescimento de 23 por cento em termos anuais e 7 por cento comparativamente ao trimestre anterior), o Starworld teve 799 milhões no EBITDA (mais 49 por cento anualmente e 4 por cento trimestralmente) e a Broadway registou quatro milhões de dólares, um valor inferior ao período homólogo do ano passado (sete milhões) mas bastante superior ao trimestre anterior de 2017 (um milhão de dólares). Os valores do EBITDA referente aos últimos 12 meses foi de 12,9 mil milhões.

Através de um comunicado, o presidente do grupo, Lui Che Woo, destacou a resposta dada por Macau aos dois tufões que assolaram o território nos últimos meses, que levaram também o Galaxy Entertainment a contribuir com um total de 60 milhões de patacas destinados à “reconstrução” da cidade: “Os nossos esforços ao longo dos últimos meses concentraram-se no apoio e recuperação de Macau. Devido ao trabalho incansável de toda a equipa, o hotel e casino da Broadway reabriu a 25 de Setembro e, apesar do impacto dos tufões Hato e Pakhar, os nossos negócios continuaram a apresentar bons resultados, especialmente no período trimestral que culminou a 30 de Setembro”, referiu Lui Che Woo.