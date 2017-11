Futebol: Portugal defronta hoje Arábia Saudita

A selecção portuguesa de futebol voltou ontem a treinar na Cidade do Futebol, em Oeiras, e viajou durante a tarde para Viseu, onde hoje defronta a Arábia Saudita, num particular que serve de preparação para o Mundial2018 de futebol.

Além de servirem de preparação para a fase final do Mundial2018, os particulares com Arábia Saudita e Estados Unidos, em 14 de Novembro, em Leiria, terão um aspecto solidário, com as receitas a reverterem para as vitimas dos incêndios de Outubro.

Estes ‘amigáveis’ serão os últimos jogos de Portugal, actual campeão europeu, no ano de 2017.