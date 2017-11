DSI “reforça-se” com 55 funcionários e vê crescer número de departamentos e divisões

Como forma de dar resposta às necessidades do desenvolvimento da sociedade local, a Direcção dos Serviços de Identificação vai “reforçar-se” com mais 55 funcionários. O organismo vai ainda crescer em termos estruturais, com a criação de mais um departamento e quatro divisões.

Pedro André Santos

O Conselho Executivo concluiu a discussão dos regulamentos administrativos referentes à organização e funcionamento da Direcção dos Serviços de Identificação (DSI) e de normas relativas à utilização de corantes alimentares.

No que diz respeito à DSI, foram ontem anunciadas alterações na estrutura administrativa e quadro do pessoal, tendo o Conselho Executivo lembrado que “deixaram há muito de estar adequados às necessidades”. Desta forma, haverá um reforço do quadro de pessoal, que passa dos 131 funcionários para os 186, num aumento que prevê a contratação de 55 novos trabalhadores.

Por outro lado, foi também proposto que a Direcção dos Serviços de Identificação passe a ser dirigida por um director e dois sub-directores, passando dos actuais três departamentos e quatro divisões para quatro departamentos e oito divisões, extinguindo-se ainda quatro secções.

Em relação à estrutura actual, será mantido o Departamento de Identificação de Residentes, criando-se no seio deste organismo uma nova Divisão de Bilhete de Identidade. Este departamento terá como funções “assegurar a apreciação dos requerimentos relativos à nacionalidade e ao certificado de confirmação do direito de residência”, bem como a “coordenação com os departamentos de segurança pública do Interior da China na apreciação dos pedidos de deslocação a Macau para fixação de residência dos familiares, residentes do Interior da China, residentes de Macau e a verificação da qualidade dos requerentes de reagrupamento conjugal”, refere uma nota do Conselho Executivo.

Foi ainda proposta a criação do Departamento de Assuntos Genéricos, compreendendo a Divisão de Assuntos Jurídicos e Relações Públicas e a Divisão da Gestão de Serviços, a quem compete “assegurar os trabalhos relacionados com os assuntos jurídicos, as relações públicas, promoção e comunicação social”, e ainda “coordenar os trabalhos de atendimento público, prestação de informação, recepção de pedidos, entrega de documentos”, entre outros.

As alterações da DSI irão ainda implicar a criação da Divisão do Registo de Associação e Fundação, à qual compete “assegurar o registo de associações e fundações dotadas de personalidade jurídica e pessoas colectivas de utilidade pública administrativa, o arquivo das respectivas informações e emissão de certificados”.

Em relação à estrutura actual, o Departamento de Organização e Informática passará a designar-se por Departamento de Estudos da Exploração e Administração do Arquivo e na sua dependência irão funcionar a Divisão de Estudos da Exploração e a Divisão de Produção e Administração do Arquivo.

Por fim, serão mantidos o Departamento de Documentos de Viagem, a Divisão do Registo Criminal e a Divisão Administrativa e Financeira, “que vão cumprir as atribuições existentes”.

Na conferência de imprensa foi ainda divulgado o regulamento administrativo de normas relativas à utilização de corantes alimentares. Desta forma, propõe-se permitir o uso de corantes alimentares em géneros alimentícios e definir os requisitos que devem corresponder ao seu uso. Simultaneamente, o projecto sugere a proibição do uso de corantes alimentares em carnes, produtos aquáticos, hortaliças e frutas, crus ou não transformados, bem como nos produtos alimentares para lactentes.