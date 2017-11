Coreia do Norte: Sanções estão a começar a surtir efeito

A garantia foi ontem dada pelo secretário de Estado norte-americano, a partir de informações que terão sido facultadas a Donald Trump pelas autoridades chinesas. Rex Tillerson diz que as sanções decretadas pela comunidade internacional “criaram alguma tensão na economia da Coreia do Norte”.

O secretário de Estado norte-americano, Rex Tillerson, afirmou esta quinta-feira que as sanções impostas pela comunidade internacional contra a Coreia do Norte estão a começar a ter efeitos na economia do país.

Em conferência de imprensa, Tillerson disse que o presidente chinês, Xi Jinping, revelou ao seu homólogo norte-americano, Donald Trump, que “o regime norte-coreano está a sentir os efeitos das sanções”.

“A China partilhou connosco alguns dos sinais que vê e os das nossas informações e de outras fontes mostram que (as sanções) criaram alguma tensão na economia da Coreia do Norte e em alguns dos seus cidadãos, incluindo em parte do exército”, adiantou.

Os Estados Unidos e os seus aliados consideram que as várias séries de sanções que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aprovou nos últimos meses contra Pyongyang podem forçar o regime de Kim Jong-un a parar o programa nuclear e balístico, para voltar ao diálogo.

Segundo o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, a Coreia do Norte e os esforços que a República Popular da China está a realizar no âmbito desta crise foram o tema prioritário nas reuniões de hoje.

“Não há desacordo” entre a China e os Estados Unidos sobre o regime de Pyongyang, disse Tillerson, sublinhando que as duas potências “foram claras na sua afirmação de que não aceitam uma Coreia do Norte com armamento nuclear”.

“Os nossos esforços são complementares e não contraditórios”, reforçou, adiantando que o objectivo é “fazer regressar o regime da Coreia do Norte à mesa das negociações para iniciar o longo processo de desnuclearização do país”.

A China, onde Donald Trump se encontra em visita oficial, é o maior aliado diplomático e parceiro comercial do regime de Kim Jong-un.