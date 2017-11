Concurso para atribuição de terrenos nos Novos Aterros só no próximo ano  

O secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, afirmou que o concurso público para atribuição de terrenos nos Novos Aterros será lançado no início do próximo ano. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, Rosário admitiu que foi demasiado optimista no arranque deste ano quando afirmou que o concurso para terrenos públicos poderia ser organizado ainda este ano. O governante espera que os regulamentos administrativos que vão conformar os concursos possam estar concluídos no início do próximo ano.

Share this: Partilhar

Facebook

Gostar disto: Gostar A carregar...