Concessionária vai reforçar jogo VIP no MGM Macau

Na videoconferência que se seguiu à apresentação, na quarta-feira, dos resultados, o Director Executivo da MGM China, Grant Bowie, discutiu – ainda que de forma limitada – o futuro das operações em Macau.

O gestor adiantou que a concessionária planeia reforçar o número de mesas VIP no MGM Macau já no início do próximo mês, com a abertura de uma nova sala para grandes apostadores no casino-hotel.

Já a gestão do jogo VIP no MGM Cotai deve ficar, numa primeira instância, entregue à própria empresa, explicou Bowie: “Como indicamos anteriormente, numa primeira fase não vamos ter qualquer promotor de jogo, mas temos um plano definido para integrar este tipo de recursos o mais depressa que nos for possível”, explicou o director executivo da MGM China.

Depois dos resultados da empresa terem sido tornados públicos, o banco de investimento Morgan Stanley anunciou que espera que a empresa possa vir a ter resultados ajustados em 2018 da ordem dos 192 milhões de dólares norte americanos. Em 2019, os lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização deverão subir de forma exponencial e atingir os 419 milhões de dólares norte-americanos.

Durante a videoconferência, o presidente da MGM Resorts International, James Murren, voltou a mostrar-se confiante sobre as possibilidades da empresa poder vir a garantir uma licença de operação de jogo no Japão: “Temos estado muito activos na perseguição do que eu julgo ser uma grande oportunidade e esperamos poder estar do lado dos vencedores à medida que o processo se for clarificando”, sublinhou o magnata.