Comunidade macaense continuará a crescer, considera docente do IPM

Li Changsen, docente do Instituto Politécnico de Macau, considera que a nova geração de “filhos da terra” irá continuar a servir a sociedade e a honrar o papel das gerações mais velhas. O futuro da comunidade macaense vista pelos olhos da comunidade chinesa esteve ontem em discussão na Universidade de Ciência e Tecnologia.

Elisa Gao

O professor do Instituto Politécnico de Macau (IPM), Li Changsen, conduziu ontem, na Universidade de Ciência e Tecnologia de Macau, uma palestra intitulada “A formação e o desenvolvimento dos Macaenses”.

Antes da palestra, o docente falou com o PONTO FINAL sobre a situação actual da comunidade macaense no território. “Tendo em conta o desenvolvimento actual, com cada vez mais migrantes da República Popular da China, a proporção de macaenses em Macau tem vindo a diminuir”, começou por referir o académico.

Li Changsden considera que existem diferenças em termos do ‘status’ social ao longo das gerações, notando, porém, que a geração mais nova “ainda continua a seguir o espírito das gerações mais velhas em termos de servir a sociedade e falar em representação do público”.

Numa sociedade que actualmente dá enfâse ao desenvolvimento tecnológico, o professor acredita que a nova geração de macaenses vai procurar novos objectivos, que são diferentes dos alimentados pelas gerações mais velhas, e que deverão orbitar mais em torno de questões políticas.

Com o incremento do intercâmbio comercial e da cooperação entre a China e os países lusófonos, Li Changsden considera que o papel dos macaenses em Macau continua a ser, ainda assim, limitado: “Segundo as minhas observações, a cooperação com os países lusófonos é conduzida na sua maioria pelo governo, ou entre governos. Relativamente aos macaenses, algumas empresas locais irão tirar partido destas oportunidades para realizar algumas actividades mas deverá ser apenas isso”, apontou.

O professor do IPM, contudo, não nega que a comunidade macaense ainda tem vantagens insubstituíveis em aspectos culturais e éticos, referindo os exemplos de importação de vinho, enlatados e outros bens de características portuguesas.

Durante a palestra, um dos estudantes questionou o professor sobre o futuro da população macaense em Macau, tendo o académico referido que a comunidade irá continuar a crescer: “Do ponto de vista histórico, parecia que o tamanho da comunidade macaense iria ser cada vez mais pequeno, mas na verdade há mais pessoas a migrarem de Portugal. Nos anos recentes, este número tem vindo a aumentar, mas, em comparação com o crescimento da população chinesa, a proporção de macaenses em termos gerais da população não irá crescer, nem diminuir. Em termos de números, contudo, os macaenses em Macau irão continuar em expansão”, concluiu.