Cobertura da rede de fibra óptica da MTel deverá ser de 99 por cento até final de 2018  

Até ao final do próximo ano, a cobertura da rede de fibra óptica da MTel em Macau deverá chegar aos 99 por cento. Quem o diz é o director da empresa, Michael Choi Tak Meng, citado pela emissora em língua chinesa da Rádio Macau. De acordo com as informações veiculadas pelo gestor, a cobertura na RAEM tem aumentado cerca de 10 por cento a cada seis meses, sendo actualmente de 78 por cento na península de Macau, 85 por cento na Taipa e 73 por cento em Coloane.

Contudo, prevalecem ainda alguns obstáculos, nomeadamente no que à escavação das estradas diz respeito. Adicionalmente, a empresa tem de construir instalações na zona A dos Novos Aterros e também na ilha artificial que vai construir a ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

Sobre as interconexões entre a MTel e a Companhia de Telecomunicações de Macau, a empresa alega que tem apenas 100 megabits por segundo de transmissão de banda larga. A empresa defende que a interconexão é um “direito legítimo” e não comercial e que as duas operadoras de telecomunicações estão em negociações.