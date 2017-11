Chui Sai On esteve presente no 15º aniversário da Fundação Henry Fok  

Como forma de colmatar as questões relacionadas com a prestação dos serviços sociais a que os organismos governamentais não conseguem dar resposta, o Governo tem vindo a implementar medidas e a oferecer recursos de apoio às instituições de caridade que se dedicam a ajudar os mais necessitados. A política de apoio social foi ontem defendida pelo Chefe do Executivo no discurso que o Chefe do Executivo proferiu na cerimónia de comemoração do 15º aniversário da Fundação Henry Fok. Durante o certame foi ainda empossada a nova direcção do organismo.

