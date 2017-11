Caso da Bandeira: Resultado das averiguações conhecido dentro de dez dias

Os dois casos que envolveram o içar incorrecto da bandeira da República Popular da China por funcionários dos Serviços de Alfândega já foram levados à justiça, noticiou a emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Um deles já transitou em julgado, enquanto que o outro continua em tribunal. Segundo garantiu o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, ambas as deliberações serão tornadas públicas dentro de cerca de 10 dias.

O governante defendeu, em declarações à Ou Mun Tin Toi, que os erros são naturais, mas sublinhou, no entanto, que cabe às autoridades de segurança enfrentá-los e resolvê-los, segundo indicou a emissora pública de radiodifusão. O governante referiu ainda que, independentemente da posição do funcionário do sector da segurança, os problemas nunca serão escondidos, com as forças de segurança a prontificar-se se a resolvê-los.