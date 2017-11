Casal detido por consumo e tráfico de droga  

Um homem e uma mulher de Hong Kong foram detidos no território por tráfico e uso de estupefacientes. De acordo com a emissora em língua chinesa da Rádio Macau, a Polícia Judiciária interceptou o indivíduo no Fai Chi Kei, tendo encontrado 40 pequenos pacotes de cocaína, com um peso de 13,43 gramas no total.

As autoridades encontraram ainda uma mulher no apartamento onde o indivíduo morava, tendo apreendido três pequenos pacotes de cocaína, um pequeno pacote de metanfetaminas, alguns utensílios para uso das drogas e balanças electrónicas. De acordo com a Ou Mun Tin Toi, as drogas apreendidas têm um preço de mercado de 45 mil dólares de Hong Kong. A judiciária referiu ainda que os dois suspeitos são um casal, e o homem trouxe as drogas de Hong Kong para Macau e que estaria a traficar há cerca de uma semana, em clubes nocturnos.