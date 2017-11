Ávila à procura de pontos no desconhecido circuito citadino de Wuhan

Rodolfo Ávila regressa este fim-de-semana à competição, naquela que será a penúltima jornada da temporada de 2017 do Campeonato Chinês de Carros de Turismo (CTCC). O piloto português não espera facilidades no circuito citadino de Wuhan, na província de Hubei, mas garante que vai procurar conquistar pontos para ajudar a equipa.

“Prevejo que seja um fim-de-semana muito duro, mas os objectivos e desafios são iguais aos das provas anteriores. A prioridade é ajudar a equipa na conquista do Campeonato de Construtores e para isso é preciso somar o maior número de pontos possível, mesmo que isso signifique abdicar de arriscar um resultado melhor”, referiu o piloto português. Rodolfo Ávila ocupa neste momento o quarto posto no Campeonato de Pilotos quando ainda faltam realizar duas provas e um total de quatro corridas.

Para além das características habituais dos circuitos citadinos, este traçado de 14 curvas tem a particularidade de ter uma longa esquerda que circunscreve o Centro Desportivo de Wuhan e que termina com uma chicane, à qual se junta uma recta de 500 metros de comprimento logo antes da meta, algo que é “pouco comum em circuitos de rua”.

Neste sentido, a experiência em Macau, no Circuito da Guia, poderá ser uma mais-valia para o piloto, que vai competir ao volante de um VW Lamando GTS: “Obviamente que a minha experiência neste tipo de traçados, como a do ‘nosso’ Circuito da Guia ajudará, mas esta é uma pista com características bastante diferentes. Será muito importante saber gerir o desgaste dos pneus, até porque a curva 9 irá colocar um esforço suplementar nos pneus do lado direito”, acrescentou Ávila.

Este evento terá um formato diferente do habitual, arrancando esta sexta-feira com duas sessões de treinos-livres, que desta vez serão precedidas por uma sessão de testes de 20 minutos. A qualificação e a primeira corrida de 19 voltas decorrem amanhã, enquanto que a segunda corrida está agendada para domingo.

Depois desta prova, Rodolfo Ávila irá terminar a temporada do CTCC em Xangai, no fim-de-semana de 25 e 26 de Novembro.