Areia Preta: Novo edifício da Polytec recebeu licença de habitabilidade  

Raimundo do Rosário esclareceu ontem que o projecto do lote T+T1, situado no Novo Aterro da Areia Preta, que pertence ao grupo Polytec, recebeu a licença de habitabilidade. Seguem-se, ainda assim, vários procedimentos administrativos, disse o secretário para os Transportes e Obras Públicas à emissora em língua chinesa da Rádio Macau. Já Li Kafeng, director dos Serviços Solos, Obras Públicas e Transportes, frisou que falta ainda algum tempo antes do promotor imobiliário receber o certificado final.

