“A redução de danos é um elemento bastante importante nos trabalhos das políticas da droga”

Os três dias da conferência mundial da Federação Internacional de Organizações Não-governamentais para a Prevenção das Drogas e Abuso de Substâncias (IFNGO) terminaram com “um balanço positivo”, afirmou Augusto Nogueira. O presidente da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau, agora também responsável pela organização promotora do evento, disse ao PONTO FINAL que foram aprovadas 23 recomendações que serão encaminhadas para a Organização das Nações Unidas.

Joana Figueira

joanafigueira.pontofinal@gmail.com

Três dias “intensos” de sessões que reuniram pela primeira vez na mesma sala “uma diversidade de opiniões” sobre o tratamento, a prevenção e, principalmente, as políticas de gestão da problemática dos estupefacientes. A conferência mundial da Federação Internacional de Organizações Não-governamentais para a Prevenção das Drogas e Abuso de Substâncias (IFNGO) terminou na quarta-feira com “um balanço positivo”, tendo do encontro resultado a aprovação de 23 recomendações que serão enviadas à Organização das Nações Unidas (ONU), disse ao PONTO FINAL Augusto Nogueira, presidente da Associação de Reabilitação de Toxicodependentes de Macau (ARTM).

Sob o tema “Vício, tratamento, prevenção e políticas de redução de danos”, a conferência internacional não teve como intenção “mudar as ideias ou ideologias de alguns países” do continente asiático, mas acabou por promover a reflexão entre vários agentes de organizações não-governamentais “com uma certa responsabilidade civil nos países a que pertencem”.

Por um período de dois anos, a presidência da IFNGO foi atribuída a Augusto Nogueira, que optou por dar espaço ao diálogo entre os que favorecem a criminalização e os que defendem o tratamento fora das prisões. Ao PONTO FINAL, o dirigente manifestou-se satisfeito com a mudança de enfoque da conferência, que disse já ter estado “muito centralizada na prevenção e na tolerância zero” mas que “finalmente está a aceitar e a assumir que a redução de danos é um elemento bastante importante e fulcral, neste momento, nos trabalhos das políticas da droga”.

“É bom chegar ao fim da conferência e ouvir de pessoas que pertencem a países que inclusive têm uma opinião mais dura em relação aos consumidores de droga que realmente temos que deixar de colocar os consumidores de droga na prisão, temos que procurar outras alternativas. Este tipo de comentário é sinal que alguma mentalidade está a mudar. Ajudou as pessoas a perceberem que o consumidor não deixa de ser uma pessoa – enfim, um doente – que necessita de ajuda e não de prisão”, defendeu Augusto Nogueira.

A posição do presidente da ARTM sobre as alternativas ao encarceramento foi por várias vezes defendida em público pelo próprio, particularmente depois de a 15 de Dezembro do ano passado a revisão da lei da droga ter agravado as penas de prisão até um ano para o consumo, quando antes a pena máxima era de três meses.

Na 27ª edição da Conferência Mundial da IFNGO, Macau apresentou um estudo em que mostrou que “a prisão não é efectiva, isto é, a maior parte das pessoas que são presas, quando saem muito rapidamente, acabam por recair na droga. Mais uma prova que o encarceramento não resulta, as pessoas acabam por voltar a hábitos de consumo”, referiu Nogueira.

No certame foram ainda apresentados os programas locais de metadona e de distribuição de seringas, este último apontado pelo dirigente como “um programa de sucesso porque esta já é o terceiro ano consecutivo sem nenhuma nova infecção do VIH entre os consumidores que injectam drogas”.

O Instituto de Acção Social (IAS) foi um dos organismos governamentais a participar no evento. Augusto Nogueira afirmou que os elementos do IAS que trabalham especificamente na área da droga dão o devido apoio tanto aos consumidores como às organizações não-governamentais locais. Por outro lado, salientou, “estão sempre prontos a inovar”.

Quanto a espaço para melhorias no que diz respeito ao Governo, Nogueira aponta “a própria lei em si”: “É óbvio que eu gostaria que um dia mais tarde nenhum consumidor de droga fosse encaminhado para a prisão e que toda a prioridade fosse dada ao tratamento da pessoa”, frisou.

A IFNGO COMO “CANAL DE COMUNICAÇÃO” ENTRE A ÁSIA-PACÍFICO E A ONU

A ARTM – que presta actualmente apoio a 360 pessoas, das quais 24 em internamento – tem pela frente dois anos de trabalho enquanto responsável pela gestão da IFNGO. Há que preparar a próxima conferência que será em Pequim, em Maio de 2019, na qual a organização procurará pautar a mesma diversidade de perspectivas, garantiu Augusto Nogueira.

Mas a ARTM não se vai limitar a conferências de dois em dois anos, já que a intenção é fazer com que a IFNGO “seja novamente uma federação de bastante força” nesta região: “Pretendemos que a IFNGO seja um canal de comunicação da Ásia-Pacífico para com a [Organização das] Nações Unidas e dar formação a toda esta área”, reiterou Nogueira.