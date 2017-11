3ª Comissão Permanente: Governo reserva sugestões para quando houver uma “alteração profunda dos estatutos militarizados”

Representantes do Governo estiveram ontem reunidos com a 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa para prosseguir a análise da proposta de lei intitulada “Alteração ao Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau”. Em discussão, esta quinta-feira estiveram os casos dos efectivos habilitados aos cargos de direcção e chefia.

Joana Figueira

A 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa esteve ontem reunida para prosseguir a análise e discussão da proposta de lei intitulada “Alteração ao Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau”. O grupo de trabalho quer que o Governo inclua “expressamente” no artigo 153º que regula o Curso de Comando e Direcção das Forças de Segurança, os funcionários dos Serviços de Alfândega (SA), ainda que na prática os agentes do organismo já estejam habilitados a frequentar a formação desde a criação da respectiva estrutura.

Uma vez que o âmbito dos efectivos que estão habilitados aos cargos de direcção e chefia vai ser alargado ao pessoal de Serviços de Alfândega, e, que para desempenhar aqueles cargos, a frequência do Curso de Comando e Direcção é um requisito, a 3ª Comissão sugeriu ao Governo que ao artigo que diz que o curso de comando se destina aos intendentes e aos chefes principais – ou seja, à Polícia de Segurança Pública (PSP) e ao Corpo de Bombeiros – sejam aditados os efectivos dos Serviços de Alfândega.

“Segundo foi explicado pelo Governo, a referência ou a menção de intendente na actual versão da lei, abrange também os intendentes alfandegários dos Serviços de Alfândega. Como o artigo 153º tem cinco números e portanto se for feita uma alteração apenas do número três [referente aos efectivos abrangidos] não é muito adequado. Portanto, o Governo considerou que seria melhor remeter essa alteração para depois, aquando da revisão geral do estatuto militarizado”, explicou Vong Hin Fai, presidente da 3.a Comissão Permanente.

O deputado esclareceu que “haverá uma alteração profunda dos estatutos militarizados” e que “os pontos que merecem a atenção da comissão vão ser aperfeiçoados nessa ocasião”: “Depois da criação dos Serviços de Alfândega, os serviços autonomizaram-se das forças de segurança mas no que respeita à garantia da segurança pública de Macau no seu todo, os Serviços de Alfândega também têm estado a desempenhar as suas funções em cooperação com as restantes duas corporações [PSP e Corpo de Bombeiros] das forças de segurança de Macau”, apontou ainda o também advogado.

Por outro lado, Vong Hin Fai disse aos jornalistas que os representantes do Governo – o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, foi um dos que marcaram presença na reunião – “acolheram muitas das sugestões” apresentadas, “especialmente no que diz respeito à questão da selecção para o desempenho de cargos de direcção e chefia das forças de segurança de Macau, que vai aumentar de 18 para 23 – mais cinco pessoas que vão ser habilitadas a esses cargos”.

O “Estatuto dos Militarizados das Forças de Segurança de Macau” encontra-se em vigor desde 1994. Com o processo de revisão, as autoridades do território propõem-se uniformizar as carreiras no seio das forças policiais de Macau, eliminar a expressão “militarizados” do título e ainda promover a progressão vertical no seio das forças de segurança locais.