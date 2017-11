Tensão sobre questões comerciais pauta visita de Trump ao Continente

Questões como o acesso ao mercado, a transferência de tecnologia ou o desequilíbrio no trato comercial entre as duas principais potencias económicas do planeta estão a pautar a visita que Donald Trump efectua desde ontem à República Popular da China. Washington acusa Pequim e protelar uma maior abertura do mercado chinês.

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, iniciou ontem uma visita oficial à República Popular da China, numa altura de crescente tensão entre Washington e Pequim em torno de questões como o acesso ao mercado e transferência de tecnologia.

Os Estados Unidos da América acusam a China de recuar nas promessas de abrir mais o seu mercado e, na semana passada, Trump afirmou que o déficit norte-americano na balança comercial com Pequim – 347 mil milhões de dólares em 2016 – “é tão mau que dá vergonha”: “Não quero envergonhar ninguém quatro dias antes de aterrar na China, mas é horrível”, afirmou.

O governo de Trump subiu os impostos sobre as importações de folha de alumínio, aço inoxidável e contraplacado chineses, e lançou uma investigação para averiguar se Pequim exige indevidamente que as empresas estrangeiras transfiram tecnologia, em troca de acesso ao mercado.

A visita ocorre também num período em que Trump e o seu homólogo chinês, Xi Jinping, vivem momentos políticos opostos.

Em Pequim, Donald Trump – que se depara nos EUA com uma baixa taxa de aprovação pública – será recebido pelo mais forte líder chinês em décadas, um estatuto comprovado durante o XIX Congresso do Partido Comunista (PCC), realizado no mês passado.

O nome e teoria de Xi Jinping foi acrescentado à constituição do PCC, colocando-o no patamar de Mao Zedong, fundador da República Popular, e Deng Xiaoping, o arquitecto-chefe das reformas económicas que transformaram a China ao longo das três últimas décadas.

Durante o XIX Congresso, Xi prometeu mais abertura económica, mas mencionou também planos para que as empresas estatais dominem em áreas como as finanças, energia e telecomunicações.

Pequim está a lançar um plano designado “Made in China 2025”, para transformar o país numa potência tecnológica, com capacidades nos sectores de alto valor agregado, incluindo inteligência artificial, energia renovável, robótica e carros eléctricos.

Citado pela agência Associated Press, o director da Camara do Comércio dos Estados Unidos na China, William Zarit, disse que algumas empresas estão preocupadas que Trump faça pouco para resolver “questões estruturais”, nomeadamente o acesso limitado a áreas como finanças e saúde.

Grupos de empresários advertiram que os esforços de Pequim para blindar as suas empresas à concorrência em sectores como carros eléctricos e energia renovável estão a alimentar sentimentos negativos para com a globalização.

Uma possível reacção dos Estados Unidos da América será a de “fechar certos sectores da indústria, que estão actualmente abertos a investimento chinês”, afirmou Zarit.

“Sei que não queremos assistir a qualquer tipo de lógica olho por olho, dente por dente, que poderia acabar numa guerra comercial”, acrescentou.

Economistas chineses alegam que a China não é culpada pelos problemas dos EUA e afirmam que as multinacionais beneficiam da mão-de-obra barata chinesa e do emergente mercado de consumo do país.

A destruição de empregos no sector manufactureiro dos Estados Unidos não se deve às exportações chinesas, mas à deslocação de fábricas para países com salários mais baixos, disse Sun Lijian, economista na Universidade de Fudan, em Xangai, “capital” económica da China, citado pela AP: “No final, são as empresas norte-americanas que acumulam mais lucros”, afirmou.