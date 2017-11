Selecção de sub-19 perde com Taiwan e compromete apuramento

A selecção de futebol de Macau no escalão de sub-19 perdeu ontem com a congénere de Taiwan, por 2-0, colocando um ponto final na participação na campanha de qualificação para a fase final do Campeonato Asiático da categoria.

Depois de uma derrota na partida inaugural perante o Vietname, por 2-0, os jovens futebolistas locais relançaram as contas do grupo ao vencer o Laos, por 1-0. Com uma vitória e uma derrota, a selecção de sub-19 de Macau estava igualada com Taiwan, embora com prejuízo em diferença de golos. Os jovens da RAEM estavam obrigados a vencer a partida final para manter vivas as aspirações e carimbar a passagem à segunda fase da competição.

Porém, o sonho da qualificação começou a desvanecer-se em cima do minuto 45, fruto de uma grande penalidade convertida por Shao-Chieh. O 2-0 a favor de Taiwan surgiu na recta final do encontro, à passagem do minuto 77, por intermédio de Chung-Yu, acabando por deitar por terra as aspirações dos jovens de Macau.

Na outra partida do grupo, o Vietname venceu o Laos, por 4-0, somando assim três vitórias em outras tantas partidas na fase de qualificação, cimentando o respectivo primeiro lugar. Macau ficou na terceira posição, com três pontos.