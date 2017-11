Relatório apresentado na MUST sugere reforma dos Kaifong  

O Instituto de Investigação Social e Cultural da Universidade de Ciência e Tecnologia do território realizou ontem um seminário sobre as estruturas de previdência social existentes no seio da sociedade do território e lançou o seu primeiro relatório baseado num estudo sobre os Kaifong. O documento sugere que os Kaifong devem estar cientes da sua função e devem procurar evitar definir metas “grandes e vazias”, “abrangentes e dispersas” que diluirão o uso dos recursos actuais. O relatório sugere ainda que as associações de moradores agilizem a estrutura de gestão por camadas e fortaleçam o poder de nível executivo, o reconhecimento de dentro e fora da associação e permitir uma mobilidade organizada. Lin Guangzhi, director do instituto, referiu que a União Geral das Associações de Moradores de Macau têm que se reformar e desenvolver de acordo com as novas tendências, caso contrário enfrentarão novas dificuldades. O responsável espera que as associações possam estabelecer mecanismos mais abrangente para os jovens terem espaço para fazerem uso das suas qualificações, de modo a oferecerem serviços sociais que estejam mais próximos dos moradores.

